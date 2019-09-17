2019-09-17T13:15:38+03:00
Происшествия

Под Брянском внедорожник врезался в телегу с лошадью, пострадал 6-летний ребенок

Автомобилист не учел дистанцию до повозки
Елена РАКОВА
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Водитель столкнулся с гужевой повозкой на брянской трассе.Водитель столкнулся с гужевой повозкой на брянской трассе.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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Под Брянском водитель внедорожника врезался в телегу с лошадью. Дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов вечера 16 сентября на 39 километре автодороги "Обход Брянска"в Брянском районе.

- По предварительной информации, 53-летний водитель "Шевроле Нива" ехал в сторону Дятькова, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не учел дистанцию до ехавшей впереди гужевой повозки, и столкнулся с ней.

В ДТП пострадал 6-летний пассажир повозки. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб затылка и правого плеча. после оказания медицинской помощи его отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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