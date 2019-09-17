2019-09-17T12:51:35+03:00
Общество

В центре Брянска прошел парад Поколений

17 сентября отмечают День города и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков [фото]
Елена РАКОВА
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Парад стартовал на площади Ленина.Парад стартовал на площади Ленина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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17 сентября в Брянске отмечают 1034-ю годовщину со дня основания и 76-ю годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Праздник начался с возложения цветов к монументу на площади Воинской славы и к захоронению на Центральном кладбище.

Затем по проспекту Ленина прошел парад Поколений "Брянск - это наша с тобою судьба!" Его открыли УАЗы с ветеранами Великой Отечественной войны. В колонне флаг города Брянска. В параде принял участие ансамбль барабанщиц Центра внешкольной работы Бежицкого района Брянска.

В колонне прошествовали участники XV Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное». В параде также приняли участие представители трудовых коллективов, предприятий и организаций разных отраслей, делегаций городов и районов Брянской области, студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся общеобразовательных учреждений, представители общественных организаций и движений, воспитанники кадетских корпусов и отрядов движения "Юнармия Россия", почетные гости.

Юнармейцы пронесли по проспекту Ленина огромный триколор. Фото: Марина АНТОНОВА

Юнармейцы пронесли по проспекту Ленина огромный триколор.Фото: Марина АНТОНОВА

Ритм шествию задавали барабанщицы. Фото: Марина АНТОНОВА

Ритм шествию задавали барабанщицы.Фото: Марина АНТОНОВА

Главные участники парада Поколений - ветераны. Фото: Марина АНТОНОВА

Главные участники парада Поколений - ветераны.Фото: Марина АНТОНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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