Брянец в суде ответит за то, что едва не зарезал приятеля в кафе

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-17T11:53:05+03:00

В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За это преступление жителю села Глинищево грозит до десяти лет колонии

Изменить размер текста: A A

До десяти лет колонии грозит 37-летнему жителю села Глинищево за жестокую расправу над своим приятелем в кафе. Брянца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

- По версии следствия, обвиняемый 8 марта в кафе "Гостиный двор" поссорился с посетителем заведения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Чтобы насолить знакомому, он схватил с барной стойки хозяйственный нож и пошел с ним в направлении оппонента. Но подоспевший посетитель кафе вырвал из рук дебошира нож. Но брянец не угомонился, он достал из своего кармана складной нож и два раза ударил им потерпевшего в живот.

На стадии расследования обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время это дело рассмотрит Брянский районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU