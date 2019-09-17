Замглавы администрации Трубчевского района оштрафовали за стершиеся "зебры" у школ
Заместителя главы администрации Трубчевского района оштрафовали за стершиеся "зебры", неправильные дорожные знаки и "лежачих полицейских" у школ города. Нарушения в оснащении улично-дорожной сети обнаружили во время прокурорской проверки на подъездах к трубчевской СОШ № 1 и школе № 2 имени Александра Пушкина.
- На момент проверки обнаружены следующие нарушения госстандартов: горизонтальная дорожная разметка "зебра" и разметка искусственной неровности полностью стерта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Не было перил по обеим сторонам пешеходного перехода, дорожные знаки - деформированы или выполнены на щите без светоотражающего покрытия. А на пешеходном переходе у школы №2 искусственная неровность создана не по нормативам.
Устранить нарушения правоохранители потребовали от администрации района. А заодно направили документы в суд, чтобы привлечь виновного к ответственности.
Сейчас все обнаруженные нарушения устранили. А заместителя главы администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU