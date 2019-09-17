Замглавы администрации Трубчевского района оштрафовали за стершиеся "зебры" у школ

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-17T11:32:05+03:00

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Заместителя главы администрации Трубчевского района оштрафовали за стершиеся "зебры", неправильные дорожные знаки и "лежачих полицейских" у школ города. Нарушения в оснащении улично-дорожной сети обнаружили во время прокурорской проверки на подъездах к трубчевской СОШ № 1 и школе № 2 имени Александра Пушкина.

- На момент проверки обнаружены следующие нарушения госстандартов: горизонтальная дорожная разметка "зебра" и разметка искусственной неровности полностью стерта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Не было перил по обеим сторонам пешеходного перехода, дорожные знаки - деформированы или выполнены на щите без светоотражающего покрытия. А на пешеходном переходе у школы №2 искусственная неровность создана не по нормативам.

Устранить нарушения правоохранители потребовали от администрации района. А заодно направили документы в суд, чтобы привлечь виновного к ответственности.

Сейчас все обнаруженные нарушения устранили. А заместителя главы администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU