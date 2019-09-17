2019-09-17T11:05:59+03:00
Общество

В Брянске начали отмечать 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

К памятным знакам возложили цветы [фото]
Елена РАКОВА
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Брянщина празднует 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.Брянщина празднует 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске начали отмечать 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1034-й день рождения города. Торжества стартовали на площади Воинской славы и воинском захоронении на Центральном кладбище Советского района. К памятным знакам возложили цветы, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

За подвиги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами 192 нашим землякам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. А Давид Драгунский, Павел Камозин и Александр Головачев удостоены этого звания дважды. 26 уроженцев Брянщины - полные кавалеры ордена Славы. Около 15 тысяч партизан и подпольщиков нашего региона награждены орденами и медалями Советского Союза.

В память о брянцах, не вернувшихся с полей сражений, возложили корзины цветов к стеле на площади воинской славы... Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В память о брянцах, не вернувшихся с полей сражений, возложили корзины цветов к стеле на площади воинской славы...Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

...и воинском захоронении на Центральном кладбище. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

...и воинском захоронении на Центральном кладбище.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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