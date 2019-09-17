Брянский департамент внутренней политики возглавила Татьяна Кулешова
Она сменила на этом посту Игоря Кириченко
Татьяна Владимировна больше года возглавляла департамент образования Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Новым директором департамента внутренней политики стала Татьяна Кулешова. Она вступила в должность 17 сентября. Информация о назначении появилась на сайте правительства Брянской области.
Татьяна Кулешова сменила на этом посту ушедшего в отставку Игоря Кириченко.
Напомним, Татьяна Владимировна больше года возглавляла департамент образования Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU