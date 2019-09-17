В Круглом сквере в Брянске заработал новый фонтан
Его работу сняли на видео
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В День города, 17 сентября, в Брянске в Курглом сквере начал работать новый фонтан. Видеозапись первого официального включения выложили в соцсети.
На кадрах видно, что фонтан получился низким и многоструйным. Вечером струи воды будут подсвечивать разноцветными огнями.
В этот же день состоится открытие обновленного сквера, где завершился ремонт.
Напомним, пробный запуск фонтана прошел 15 сентября.
Фонтан в Круглом сквере в Брянске.Видео: vk.com, Александр Кацук
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ИСТОЧНИК KP.RU