2019-09-17T09:49:34+03:00
Общество

В Круглом сквере в Брянске заработал новый фонтан

Его работу сняли на видео
Мария Дедкова
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В День города, 17 сентября, в Брянске в Курглом сквере начал работать новый фонтан. Видеозапись первого официального включения выложили в соцсети.

На кадрах видно, что фонтан получился низким и многоструйным. Вечером струи воды будут подсвечивать разноцветными огнями.

В этот же день состоится открытие обновленного сквера, где завершился ремонт.

Напомним, пробный запуск фонтана прошел 15 сентября.

Фонтан в Круглом сквере в Брянске.Видео: vk.com, Александр Кацук

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ИСТОЧНИК KP.RU

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