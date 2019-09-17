Брянцев поздравили с 76-летием освобождения от немецко-фашистких захватчиков и Днем города

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-17T09:31:02+03:00

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Во вторник, 17 сентября, Брянская область празднует 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А Брянск отмечает День города. В этом году ему исполнилось 1034 года.

С праздником брянцев поздравил глава региона Александр Богомаз:

- Жители нашей области внесли достойный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне, доблестно сражаясь с врагом в рядах регулярной армии, создавая подпольные организации, неустанно трудясь в тылу.

В послевоенные годы жители области самоотверженно восстанавливали освобожденные города и села, поднимали из руин разрушенные дома и заводы, школы и фабрики. Многолетний созидательный труд нашего народа — символ непоколебимой веры людей в великое будущее страны.

Сегодня Брянск гордо носит почетные звания города партизанской и воинской славы. Наша задача - беречь священную память о героическом прошлом родного края, передавать из поколения в поколение традиции беззаветного служения Родине.

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! Мы желаем вам здоровья, мира, добра и благополучия, а любимой Брянщине - дальнейшего развития и процветания!

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ИСТОЧНИК KP.RU