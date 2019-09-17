2019-09-17T09:13:39+03:00
Общество

В Суражском районе загорелась школа

К счастью, никто не пострадал
Мария Дедкова
Поделиться:
За восемь минут огонь удалось потушить.За восемь минут огонь удалось потушить.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

Серьезное ЧП произошло утром во вторник,17 сентября, в суражском селе Кулаги. В местной школе произошел пожар.

Об этом стало известно в МЧС, после того как около 6.45 в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация.

На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Огнеборцы прибыли в школу в 7.04. Они обнаружили, что горит подсобка в спортзале по всей площади.

За восемь минут огонь удалось потушить.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, пострадавших нет.

Причину пожара будут выяснять эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянец пришел выпить к соседу и обокрал его жену
Под Брянском внедорожник врезался в телегу с лошадью, пострадал 6-летний ребенок
В центре Брянска прошел парад Поколений
Брянец в суде ответит за то, что едва не зарезал приятеля в кафе
Замглавы администрации Трубчевского района оштрафовали за стершиеся "зебры" у школ
В Брянске начали отмечать 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Скончался сын главы брянского отделения Центробанка
Брянский департамент внутренней политики возглавила Татьяна Кулешова
В Круглом сквере в Брянске заработал новый фонтан
Брянцев поздравили с 76-летием освобождения от немецко-фашистких захватчиков и Днем города
Глава Брянска закрыл свою страницу в соцсетях
Брянская туристка едва не погибла на пляже в Сочи
Главе региона представили нового руководителя брянского управления СК
Брянские парки подготовили праздничные программы ко Дню города
В Погаре сотрудника миграционной службы осудили за взятку
В Брянске начали благоустройство территории у ДК имени Дмитрия Кравцова