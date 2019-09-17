В Суражском районе загорелась школа
Серьезное ЧП произошло утром во вторник,17 сентября, в суражском селе Кулаги. В местной школе произошел пожар.
Об этом стало известно в МЧС, после того как около 6.45 в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация.
На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Огнеборцы прибыли в школу в 7.04. Они обнаружили, что горит подсобка в спортзале по всей площади.
За восемь минут огонь удалось потушить.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, пострадавших нет.
Причину пожара будут выяснять эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU