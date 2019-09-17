В Суражском районе загорелась школа

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-17T09:13:39+03:00

За восемь минут огонь удалось потушить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

К счастью, никто не пострадал

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Серьезное ЧП произошло утром во вторник,17 сентября, в суражском селе Кулаги. В местной школе произошел пожар.

Об этом стало известно в МЧС, после того как около 6.45 в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация.

На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Огнеборцы прибыли в школу в 7.04. Они обнаружили, что горит подсобка в спортзале по всей площади.

За восемь минут огонь удалось потушить.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области, пострадавших нет.

Причину пожара будут выяснять эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU