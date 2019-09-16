Брянская туристка едва не погибла на пляже в Сочи

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-16T18:50:34+03:00

40-летняя женщина ушла купаться, но выбраться из воды сама уже не смогла. Фото: Мария Дедкова

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Жительница Брянска едва не погибла в море у берегов Сочи.

Все случилось 14 сентября.

40-летняя женщина ушла купаться, но выбраться из воды сама уже не смогла.

Очевидцы сообщили оперативному дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряд, что около берега находится женщина, не подающая признаков жизни.

Прибывшие на пляж «Лазаревский» спасатели, вытащили пострадавшую на берег и провели реанимацию, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После чего брянскую туристку передали медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU