Брянская туристка едва не погибла на пляже в Сочи
Жительница Брянска едва не погибла в море у берегов Сочи.
Все случилось 14 сентября.
40-летняя женщина ушла купаться, но выбраться из воды сама уже не смогла.
Очевидцы сообщили оперативному дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряд, что около берега находится женщина, не подающая признаков жизни.
Прибывшие на пляж «Лазаревский» спасатели, вытащили пострадавшую на берег и провели реанимацию, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
После чего брянскую туристку передали медикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU