В Погаре сотрудника миграционной службы осудили за взятку

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-16T18:01:11+03:00

Выяснилось, что работник получил две тысячи рублей за быстрое оформление паспорта

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В Погаре за взяточничество осудили специалиста-эксперта миграционной службы.

Выяснилось, что в январе прошлого года работник пообещал знакомому сделать паспорт за один день. В награду сотрудник попросил две тысячи рублей.

Деньги злоумышленник получил на карту. Но воспользоваться ими не успел. Его задержали полицейские.

- Виновному назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, специалиста лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов на год.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU