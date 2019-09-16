Жителей Белых Берегов пригласили на празднование Дня освобождения Брянщины
Жителей брянского поселка Белые Берега пригласили на празднование 76-летней годовщины со дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать праздник будут во вторник, 17 сентября, на обновленной площади перед ДК, пишут в группе «Белые Берега». На ней выступят коллективы дворца культуры и школы искусств, будут работать детские аттракционы.
Общественники обещают приготовить узбекский плов из баранины. За порцию можно будет заплатить любую сумму и стать участником лотереи. Все собранные деньги пойдут на работы в поселке.
В девять часов вечера в небо запустят фейерверк.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU