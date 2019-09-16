Жителей Белых Берегов пригласили на празднование Дня освобождения Брянщины

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-16T17:01:03+03:00

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Жителей брянского поселка Белые Берега пригласили на празднование 76-летней годовщины со дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать праздник будут во вторник, 17 сентября, на обновленной площади перед ДК, пишут в группе «Белые Берега». На ней выступят коллективы дворца культуры и школы искусств, будут работать детские аттракционы.

Общественники обещают приготовить узбекский плов из баранины. За порцию можно будет заплатить любую сумму и стать участником лотереи. Все собранные деньги пойдут на работы в поселке.

В девять часов вечера в небо запустят фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU