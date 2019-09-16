Брянскими коровами в военной форме заинтересовались в региональном УФАС
Брянскими коровами, которых вырядили на Свенскую ярмарку в военную форму, заинтересовались антимонопольщики.
12 сентября в региональном УФАС прошло заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе.
Специалисты рассмотрели экспозицию трубчевского сельхозпроизводителя.
- Эксперты установили, что экспозиция привлекает внимание потребителей к деятельности трубчевского предпринимателя, - говорят в пресс-службе Брянского УФАС. - Другими словами, содержит все признаки рекламы согласно действующему законодательству.Но члены совета в экспозиции увидели оскорбительные образы в отношении военных символов и солдат Великой Отечественной войны.
Были ли нарушения, оскорбили ли образы коров кого-либо, будет рассматривать другая комиссия - комиссия по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе.
Члены комиссии пообещали учесть мнение коллег.
Напомним, сотрудники предприятия заботливо нарядили буренок в солдатские пилотки и плащ-палатки.
Такой "креатив" вызвал у брянцев противоречивые чувства. Одни в соцсетях негодовали из-за втаптывания в грязь военной символики. Другие, наоборот, поддерживали находчивость фермеров.
Как рассказали "КП" сотрудники предприятия, они не хотели осквернить память советских воинов. А наоборот попытались напомнить о значимости коров, которые в годы войны становились кормилицами жителям сел и деревень.
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ИСТОЧНИК KP.RU