2019-09-16T15:18:43+03:00
Общество

В Брянске домашним животным сделают бесплатные прививки от бешенства

Вакцинация пройдет в рамках месячника
Мария Дедкова
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Весь сентябрь и октябрь все ветеринарные лечебницы и ветеринарные участки будут работать и в выходные дниВесь сентябрь и октябрь все ветеринарные лечебницы и ветеринарные участки будут работать и в выходные дниФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Брянцы смогут сделать своим любимцам бесплатные прививки от бешенства. Акция пройдет в рамках месячника.

-Весь сентябрь и октябрь все ветеринарные лечебницы и ветеринарные участки будут работать и в выходные дни, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Несколько раз в неделю ветеринарные специалисты учреждения будут проводить подворные обходы на отдельных улицах с целью вакцинации животных против бешенства по предварительной заявке владельцев.

ВАЖНО

Где сделать прививку?

- Центральная ветлечебница, пр-т Станке Димитрова, 6, телефон 41–25–45;

- Бежицкая ветлечебница, ул. 50-й Армии, 9, телефон 52–75–43;

- Володарская ветлечебница, ул. Тельмана , 113, телефон 27–60–87;

- Фокинская ветлечебница, проспект Московский,81/3, телефон 63–00–46;

- Радице-Крыловское отделение Бежицкой ветлечебницы, п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, 2, телефон 28–46–39;

- Больше-Полпинское отделение Володарской ветлечебницы, п. Большое Полпино, ул. Шмидта, 18, телефон 73–33–65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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