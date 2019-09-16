Брянские следователи опровергли информацию о жестом убийстве и сожжении тел в лесу

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-16T14:59:26+03:00

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Брянские следователи опровергли информацию о массовом убийстве и сожжении тел в лесу. Фейковую новость и фотографии с якобы места происшествия опубликовали в соцсетях. Новость гласила, что в Дубровке убили лесника и двух его знакомых. Тела погибших сожгли в лесу.

Как рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального СКР, информация об убийстве в следственные органы не поступала. Поэтому смело можно назвать эту информацию ложью, которую начали распространять брянские СМИ.

В соцсети за два часа фейковую новость увидело больше четырех тысяч человек. В комментариях заметили, что фотографии сделаны явно не осенью: на деревьях отсутствует листва, на земле – прошлогодние листья. Но читателя оказалось легко обмануть.

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ИСТОЧНИК KP.RU