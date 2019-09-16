Стало известно об отставке начальника управления физкультуры Брянской области

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-16T14:44:12+03:00

В ведомстве корреспонденту "Комсомольской правды" рассказали, что Валерий Владимирович все еще исполняет свои обязанности. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

По предварительным данным, Валерий Корнеев написал заявление по собственному желанию

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Стало известно, что начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Валерий Корнеев покидает свой пост. Об этом сообщили в СМИ.

По предварительной информации, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

В ведомстве корреспонденту "Комсомольской правды" рассказали, что Валерий Владимирович все еще исполняет свои обязанности. Об отставке сотрудникам управления неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU