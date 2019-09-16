2019-09-16T14:44:12+03:00
Общество

Стало известно об отставке начальника управления физкультуры Брянской области

По предварительным данным, Валерий Корнеев написал заявление по собственному желанию
Мария Дедкова
Поделиться:
В ведомстве корреспонденту "Комсомольской правды" рассказали, что Валерий Владимирович все еще исполняет свои обязанности.В ведомстве корреспонденту "Комсомольской правды" рассказали, что Валерий Владимирович все еще исполняет свои обязанности.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Стало известно, что начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Валерий Корнеев покидает свой пост. Об этом сообщили в СМИ.

По предварительной информации, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

В ведомстве корреспонденту "Комсомольской правды" рассказали, что Валерий Владимирович все еще исполняет свои обязанности. Об отставке сотрудникам управления неизвестно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилистка пожаловалась на бензин на брянской заправке
В Брянске домашним животным сделают бесплатные прививки от бешенства
Брянские следователи опровергли информацию о жестом убийстве и сожжении тел в лесу
В Брянске сняли на видео опасный обгон лихача на улице Карачижской
В Жуковском районе через потребовали ликвидировать гудронное озеро
Умер почетный гражданин Брянска Дмитрий Лазобко
В Брянской области начали делать прививки от гриппа
Жителя Брянска будут судить за продажу шпионской ручки
Жители Володарского района пожаловались на заполненные до отказа маршрутки
Брянский боец Виталий Минаков поделился видео с младшим сыном
В Брянске полицейские устроили проверки на парковке БУМа в пятницу вечером
В Стародубском районе ДТП устроил выбежавший на дорогу лось
В Навлинском районе при столкновении грузовика и легковушки погиб водитель
Брянцы обсуждают первый запуск фонтана в круглом сквере
В Клинцах волонтеры отреставрировали старинный дом в стиле модерн
В Брянске прошел открытый баскетбольный турнир среди мужских команд