2019-09-16T14:15:11+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео опасный обгон лихача на улице Карачижской

Кадры выложили в соцсетях
Мария Дедкова
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Скриншот YouTube.com, Павел ТолкачевСкриншот YouTube.com, Павел Толкачев
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В Брянске на улице Карачижской сняли на видео опасного лихача. Автомобилист решился обогнать другую машину возле пешеходного перехода. Запись с нарушителем опубликовали в социальных сетях.

Автор видео даже назвал номера нарушителя за рулем "Хендай". Брянец понадеялся, что лихача найдут и накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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