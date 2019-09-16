В Брянске сняли на видео опасный обгон лихача на улице Карачижской

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-16T14:15:11+03:00

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В Брянске на улице Карачижской сняли на видео опасного лихача. Автомобилист решился обогнать другую машину возле пешеходного перехода. Запись с нарушителем опубликовали в социальных сетях.

Автор видео даже назвал номера нарушителя за рулем "Хендай". Брянец понадеялся, что лихача найдут и накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU