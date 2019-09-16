В Жуковском районе через потребовали ликвидировать гудронное озеро

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-16T13:48:12+03:00

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Брянская природоохранная прокуратура потребовала через суд ликвидировать гудронное озеро в Жуковке.

Напомним, необычные "водоемы" обнаружили на улице Некрасова еще в мае. Две ямы по 100 квадратных метров были наполнены отходами битума.

Тогда в администрации района рассказали, что засыпали озеро на следующий день после публикации в СМИ. Тогда чиновники отметили, что эффект от этой процедуры недолгий – даже в морозы содержимое водоема не замерзает. Обносить озеро забором опасно: через него могут перебраться любопытные и свалиться прямо в трясину. А специальной техники, чтобы откачать гудрон, в Жуковке нет.

По решению суда администрация района должна ликвидировать ямы, но, каким образом это будут делать, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU