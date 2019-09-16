2019-09-16T13:17:45+03:00
Общество

Умер почетный гражданин Брянска Дмитрий Лазобко

Коллеги и руководители города выражают соболезнования родным и близким
Мария Дедкова
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Дмитрий Иванович 55 лет отдал служению медицине. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатовДмитрий Иванович 55 лет отдал служению медицине. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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Скончался почетный гражданин Брянска Дмитрий Лазобко. Об этом сообщают в пресс-службе брянского горсовета. Ему было 84 года.

Дмитрия Ивановича считают основателем брянской наркологической службы. В декабре 1982 года он поучаствовал в создании областного наркологического диспансера. С этого времени и по февраль 2002 года работал главным врачом в нем.

В 1978 году Дмитрия Лазобко признали лучшим по профессии Брянской области. В 1986 году его наградили знаком «Отличник здравоохранения». В 1989 году ему присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР». 30 мая прошлого года Дмитрия Лазобко удостоили звания почетного гражданина Брянска.

Коллеги, руководители города, знакомые выражают родным и близким Дмитрия Ивановича глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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