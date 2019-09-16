В Брянской области начали делать прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-16T12:11:03+03:00

Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Брянской области началась вакцинация против гриппа. За счет федеральных средств в областные поликлиники поступили 241,6 тысячи доз вакцины. Всего в этом году планируют привить от гриппа больше полумиллиона жителей региона.

Прививать в этом году будут препаратами «Флю-М» и «Совигрипп». Как говорят в управлении Роспотребнадзора по Брянской области, вакцина соответствует международным требованиям по безопасности. Она эффективна против трех штаммов вируса, ожидаемый в этом сезоне.

Первые в очереди на вакцинацию - люди из группы риска. Это детсадовцы и школьники, студенты и пенсионеры, брянцы, страдающие хроническими заболеваниями. Также обязательно сделать прививки специалистам, которые работают с населением: педагогам, медикам, водителям общественного транспорта и военнослужащим.

Все остальные также могут сделать бесплатную прививку против гриппа в поликлинике по месту жительства.

К слову, на данный момент вакцинацию прошли 19,1 тысячи детей и 45,1 тысячи взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU