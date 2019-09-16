2019-09-16T12:11:03+03:00
Общество

В Брянской области начали делать прививки от гриппа

В регион привезли почти 242 тысячи доз вакцины
Мария Дедкова
Поделиться:
Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.Прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Брянской области началась вакцинация против гриппа. За счет федеральных средств в областные поликлиники поступили 241,6 тысячи доз вакцины. Всего в этом году планируют привить от гриппа больше полумиллиона жителей региона.

Прививать в этом году будут препаратами «Флю-М» и «Совигрипп». Как говорят в управлении Роспотребнадзора по Брянской области, вакцина соответствует международным требованиям по безопасности. Она эффективна против трех штаммов вируса, ожидаемый в этом сезоне.

Первые в очереди на вакцинацию - люди из группы риска. Это детсадовцы и школьники, студенты и пенсионеры, брянцы, страдающие хроническими заболеваниями. Также обязательно сделать прививки специалистам, которые работают с населением: педагогам, медикам, водителям общественного транспорта и военнослужащим.

Все остальные также могут сделать бесплатную прививку против гриппа в поликлинике по месту жительства.

К слову, на данный момент вакцинацию прошли 19,1 тысячи детей и 45,1 тысячи взрослых.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобилистка пожаловалась на бензин на брянской заправке
В Брянске домашним животным сделают бесплатные прививки от бешенства
Брянские следователи опровергли информацию о жестом убийстве и сожжении тел в лесу
Стало известно об отставке начальника управления физкультуры Брянской области
В Брянске сняли на видео опасный обгон лихача на улице Карачижской
В Жуковском районе через потребовали ликвидировать гудронное озеро
Умер почетный гражданин Брянска Дмитрий Лазобко
Жителя Брянска будут судить за продажу шпионской ручки
Жители Володарского района пожаловались на заполненные до отказа маршрутки
Брянский боец Виталий Минаков поделился видео с младшим сыном
В Брянске полицейские устроили проверки на парковке БУМа в пятницу вечером
В Стародубском районе ДТП устроил выбежавший на дорогу лось
В Навлинском районе при столкновении грузовика и легковушки погиб водитель
Брянцы обсуждают первый запуск фонтана в круглом сквере
В Клинцах волонтеры отреставрировали старинный дом в стиле модерн
В Брянске прошел открытый баскетбольный турнир среди мужских команд