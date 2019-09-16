Жителя Брянска будут судить за продажу шпионской ручки

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-16T11:29:14+03:00

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Жителя Брянска будут судить за продажу шпионской шариковой ручки через сайт бесплатных объявлений. Мужчине грозит до четырех лет колонии. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Бежицком районном суде, сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, брянец купил в интернет-магазине шариковую ручку, в которую была встроена видеокамера. Она предназначена для негласного получения визуальной информации. Потом он разместил объявление о продаже ручки на сайте объявлений. Продавец без лицензии незаконно продал товар неизвестному.

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ИСТОЧНИК KP.RU