Жителя Брянска будут судить за продажу шпионской ручки
Жителя Брянска будут судить за продажу шпионской шариковой ручки через сайт бесплатных объявлений. Мужчине грозит до четырех лет колонии. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрят в Бежицком районном суде, сообщают в пресс-службе Брянской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, брянец купил в интернет-магазине шариковую ручку, в которую была встроена видеокамера. Она предназначена для негласного получения визуальной информации. Потом он разместил объявление о продаже ручки на сайте объявлений. Продавец без лицензии незаконно продал товар неизвестному.
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ИСТОЧНИК KP.RU