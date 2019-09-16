2019-09-16T10:24:11+03:00
Общество

Брянский боец Виталий Минаков поделился видео с младшим сыном

Пользователи в восторге от увиденного
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Виталий Минаков - Официальная группа".Фото: vk.com, "Виталий Минаков - Официальная группа".
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Брянский боец Виталий Минаков поделился видео с младшим сыном. Ролик спортсмен опубликовал в соцсетях. Подписчикам он понравился, судя по тому, сколько «лайков» он набрал. Минаков подписал пост: «Бегаем наперегонки». Но по факту малыш ползет по рингу, а его отец ползет за ним.

Пользователи удивляются, как спортсмену удается все успевать. Поклонницы Виталия Минакова отметили, что видео очень милое. В комментариях боец пишет, что семья для него на первом месте.

Брянский боец Виталий Минаков с младшим сыном.Видео: "Виталий Минаков - Официальная группа".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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