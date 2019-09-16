2019-09-16T09:54:15+03:00
Происшествия

В Стародубском районе ДТП устроил выбежавший на дорогу лось

ВАЗ съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Стародубском районе ДТП устроил внезапно выбежавший на дорогу лось. Авария случилась около половины одиннадцатого утра в воскресенье, 15 сентября, на 16-м километре дороги Стародуб-Климово.

44-летний автомобилист за рулем ВАЗ-21154 ехал со стороны села Елионка в сторону Стародуба, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Чтобы не столкнуться с животным, он съехал в кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.

Водитель получил оскольчатый перелом позвоночника. Мужчину госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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