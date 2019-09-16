В Навлинском районе при столкновении грузовика и легковушки погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-16T09:48:03+03:00

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В Навлинском района при столкновении грузовика и легковушки погиб 54-летний водитель. Автоавария случилась около половины восьмого вечера в воскресенье, 15 сентября, на 398-м километре трассы М-3 «Украина», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель автомобиля «Деу Нексия» ехал со стороны Брянска в сторону Севска. Пытаясь уйти от столкновения с машиной, которая не успела обогнать грузовик, автомобилист выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением. Иномарка столкнулась с грузовиком «Мерседес-Бенц Атего». Грузовик перевернулся. А неустановленный автомобиль, который спровоцировал автоаварию, уехал.

Водитель «Деу» погиб. 51-летняя пассажирка легковушки получила серьезные травмы. Женщину госпитализировали с сочетанной травмой, травмой и ушибом головы, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU