Брянцы обсуждают первый запуск фонтана в круглом сквере

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-16T09:31:30+03:00

Одни сравнили его с прорванной трубой, другим все понравилось

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Жители Брянска обсуждают в соцсетях пробный запуск фонтана в круглом сквере. Видеозапись первого включения появилась в сети. На ней видно, что фонтан играет разноцветными огнями. Вдруг из самого центра вырывается огромный столб воды, тоже подсвеченный. Потом он опадает.

У горожан фонтан вызвал неоднозначные чувства. Одним новое сооружение в центре сквера понравилось. Они недоумевают, почему в Брянске столько недовольных. Другие сравнили новый фонтан с внезапно прорванной трубой. Для сквера в центре города подошел бы более тихий и менее пафосный фонтан, говорят брянцы.

В комментариях пишут, что фонтан все же будет низким и многоструйным. Окончательный результат жители города смогут увидеть 17 сентября, когда строители обещали закончить ремонт сквера Карла Маркса.

Пробный запуск нового фонтана в круглом сквере в Брянске.Автор видео: Оксана Федулова.

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ИСТОЧНИК KP.RU