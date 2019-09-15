В Брянске прошел открытый баскетбольный турнир среди мужских команд
В Брянске прошел открытый баскетбольный турнир среди мужских команд. Соревнования посвятили 76-летней годовщине освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Игры проходили в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» на Новостройке с 13 по 15 сентября.
На турнир в Брянск приехали команды из Орла, Липецка и Курска. Брянская команда выиграла все встречи. И заняла первое место. На втором оказалась команда из Орла, на третьем – Липецк, на четвертом – Курск.
Кстати, за баскетбольный клуб «Брянск» играли четверо школьников: Влад Поляков, Роман Кореньков, Андрей Якушев и Егор Щербаков. Это была их первая игра во взрослом турнире.
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ИСТОЧНИК KP.RU