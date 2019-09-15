2019-09-15T14:58:39+03:00
Происшествия

Подробности смертельного ДТП в Дятьковском районе: иномарка вылетела в кювет

Водитель погиб, трое пассажиров в больнице
Марина АНТОНОВА
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Авария случилась ночью 14 сентября.Авария случилась ночью 14 сентября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Появились подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около часа ночи 14 сентября в Дятьковском районе. На 5-м километре автодороги Дятьково-Любохна автомобиль «Хонда Цивик» съехал в кювет и перевернулся. 29-летний водитель, направлявшийся со стороны Любохны в сторону Дятькова, не справился с управлением. Автомобилист от полученных травм погиб, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В машине ехали еще три человека. У 48-летнего мужчины – травма головы, переломы бедра и ребер. У 30-летнего пассажира диагностировали сотрясение мозга и перелом ребер. У 34-летнего пострадавшего – травмы головы, перелом ключицы и множественные ушибы. Всех троих госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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