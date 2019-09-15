Ночью в ДТП в Дятьковском районе погиб молодой мужчина
Еще трое человек получили травмы
Официальной информации об автоаварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ночью в дорожно-транспортном происшествии в Дятьковском районе погиб молодой мужчина. Об этом написали в соцсетях. Автоавария случилась около часа ночи в субботу, 14 сентября, у деревни Латышовка между Любохной и городом Дятьково.
Пользователи пишут, что в ДТП пострадали еще трое человек. Один из них находится в реанимации.
Официальной информации об автоаварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU