Ночью в ДТП в Дятьковском районе погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-15T14:58:12+03:00

Официальной информации об автоаварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Еще трое человек получили травмы

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Ночью в дорожно-транспортном происшествии в Дятьковском районе погиб молодой мужчина. Об этом написали в соцсетях. Автоавария случилась около часа ночи в субботу, 14 сентября, у деревни Латышовка между Любохной и городом Дятьково.

Пользователи пишут, что в ДТП пострадали еще трое человек. Один из них находится в реанимации.

Официальной информации об автоаварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU