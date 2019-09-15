В Брянске 17 сентября пройдут соревнования по воркауту
В Брянске во вторник, 17 сентября, пройдут соревнования по воркауту. Очередная «Заруба» состоится на площади у ДК БМЗ, сообщают организаторы в соцсетях.
Регистрация участников начнется в 17.30. Соревнования стартуют в 18.00.
Показательные выступления устроят для зрителей инструкторы Федерации воздушно-силовой атлетики Брянской области.
Напомним, в этом году власти отказались сделать 17 сентября в Брянске выходным днем. Поэтому для большинства праздник начнется только вечером после работы. Афишу мероприятий во всех районах города смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU