СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-15T10:07:46+03:00

Звезд шоу-бизнеса пригласили на одно из брянских предприятий

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В Брянске побывали певец Прохор Шаляпин и юмористка Екатерина Моргунова. Звезд шоу-бизнеса пригласили на экскурсию на производство одного из брянских предприятий.

- Прохор сразу покорил слабую половину нашего завода своим обаянием, чувством юмора и обходительностью, - рассказали в пресс-службе предприятия. - Истинный галантный кавалер, перед которым не могут устоять дамы.

Организаторы рассказали, что гостям экскурсия понравилась. Как и дегустация готовой продукции.

Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU