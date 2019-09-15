В Брянске побывали певец Прохор Шаляпин и юмористка Екатерина Моргунова
В Брянске побывали певец Прохор Шаляпин и юмористка Екатерина Моргунова. Звезд шоу-бизнеса пригласили на экскурсию на производство одного из брянских предприятий.
- Прохор сразу покорил слабую половину нашего завода своим обаянием, чувством юмора и обходительностью, - рассказали в пресс-службе предприятия. - Истинный галантный кавалер, перед которым не могут устоять дамы.
Организаторы рассказали, что гостям экскурсия понравилась. Как и дегустация готовой продукции.
Фото: соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU