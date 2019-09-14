Брянское «Динамо» сыграло вничью в Калуге

СЕГОДНЯ 20:32 2019-09-14T20:38:50+03:00

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Брянское «Динамо» сыграло вничью на выезде с командой «Калуга». Матч прошел на стадионе «Анненки» в субботу, 14 сентября.

После первого тайма счет никто так и не открыл. На 38-й минуте команда соперников осталась в меньшинстве. С поля удалили Евгения Евстигнеева из ФК «Калуга».

Во втором тайме сине-белые открыли счет на 77-й минуте. Гол забил Сергей Цуканов. Но на 79-й минуте калужанам удалось отыграться.

В итоге игра закончилась со счетом 1:1. «Динамо-Брянск» пока остается на первой строчке турнирной таблицы.

Следующий матч сине-белые сыграют на выезде с командой «Сатурн».

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ИСТОЧНИК KP.RU