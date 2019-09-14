В Брянске на городской субботник вышли больше 6,5 тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-14T15:25:29+03:00

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В Брянске на общегородской субботник в субботу, 14 сентября, вышли больше 6,5 тысячи человек. Порядок на улицах наводили перед Днем города. Особое внимание уделили памятникам воинской славы и местам воинских захоронений.

Коммунальные и дорожные службы устанавливали светофоры, заделывали ямы на дорогах, косили траву на газонах, красили остановочные павильоны, спиливали сухостой. Управляющие компании ремонтировали детские площадки и другое спортивное и игровое оборудование во дворах. Во время субботника убрали несколько несанкционированных свалок.

- В субботнике задействовано 108 единиц техники, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Общий объем вывезенных отходов составил 789 кубометров.

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ИСТОЧНИК KP.RU