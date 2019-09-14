В Брянске на городской субботник вышли больше 6,5 тысячи человек
В Брянске на общегородской субботник в субботу, 14 сентября, вышли больше 6,5 тысячи человек. Порядок на улицах наводили перед Днем города. Особое внимание уделили памятникам воинской славы и местам воинских захоронений.
Коммунальные и дорожные службы устанавливали светофоры, заделывали ямы на дорогах, косили траву на газонах, красили остановочные павильоны, спиливали сухостой. Управляющие компании ремонтировали детские площадки и другое спортивное и игровое оборудование во дворах. Во время субботника убрали несколько несанкционированных свалок.
- В субботнике задействовано 108 единиц техники, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Общий объем вывезенных отходов составил 789 кубометров.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU