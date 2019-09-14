2019-09-14T10:52:03+03:00
Общество

В Брянске начали спиливать деревья у областного ГИБДД

Судя по всему, на этом месте будет кольцевая развязка
Марина АНТОНОВА
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Рабочих заметили в пятницу, 13 сентября.Рабочих заметили в пятницу, 13 сентября.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске начали спиливать деревья на участке возле областного ГИБДД на пересечении улиц Советской и Крахмалева. Рабочих с техникой заметили горожане в пятницу, 13 сентября.

Судя по всему, начались работы по строительству новой дороги по улице Советской. Она пройдет до улицы Объездной. А на перекрестке улиц Советской, Крахмалева и Фокина появится кольцевая развязка. Еще одно кольцо построят у первого поворота на торговый центр "Аэропарк" со стороны Советского района.

Напомним, неделю назад власти города сообщили, что заключили контракт на строительство новой дороги с подрядной организацией. Стройка продлится два года. Проект предусматривает и оборудование ливневой канализации. Она будет идти до смоленской трассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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