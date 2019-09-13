В Брянской области стартовала осенняя акция "Живи, лес!"

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-13T19:15:46+03:00

Участники акции высадили аллею в лагере "Березка". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянщина присоединилась ко всероссийской осенней акции "Живи, лес!" Впервые ее участниками стали представители школьных лесничеств из 56 регионов России. Всего - около 300 человек, сообщают в региональном правительстве.

Приветствуя участников акции, начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев отметил, что участие молодежи в подобных мероприятиях поможет подрастающему поколению с определением профессии. Ведь лес - это легкие Планеты. Его нужно беречь и давать ему жизнь.

В честь 70-летия движения школьных лесничеств участники акции заложили памятную аллею в детском оздоровительном лагере "Березка", что в Брянском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU