Брянский драмтеатр открывает новый сезон премьерным спектаклем по рассказам Василия Шукшина

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-13T17:44:19+03:00

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10 октября Брянский театр драмы имени Алексея Толстого открывает 94 театральный сезон. Зрителям представят премьерный спектакль "Люди добрые!". В основу сюжета легли рассказы Василия Шукшина.

Режиссером спектакля стал Алексей Доронин, который уже знаком зрителям по постановке "Чудо святого Антония".

- В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Шукшина, - говорят в пресс-службе Брянского драмтеатра. - Его творчество по-прежнему стучится в наши сердца, заставляет нас быть лучше, помнить о Родине и никогда не изменять себе. Для постановки спектакля "ЛЮДИ ДОБРЫЕ!" режиссер Алексей Доронин выбрал несколько рассказов, но их будет достаточно для того, чтобы раскрыть природу шукшинских характеров и житейских перипетий, в которых оказываются герои.

В спектакле заняты ведущие артисты Брянского драмтеатра: народный артист России Иосиф Камышев, заслуженная артистка России Светлана Сыряная, заслуженные артисты России Вениамин Прохоров, Михаил Кривоносов, Михаил Лаврушин, артисты Юрий Киселев, Алексей Дегтярев, Олег Чиганов, Ирина Аракелова, Татьяна Сычева, Людмила Борисова, Кристина Корзникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU