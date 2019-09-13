2019-09-13T15:16:44+03:00
Происшествия

В Погарском районе местный житель украл у инвалида коляску

Теперь ему грозит до пяти лет колонии
Елена РАКОВА
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Инвалидную коляску полицейские вернули владелице на следующий день.Инвалидную коляску полицейские вернули владелице на следующий день.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Погарского района не погнушался украсть у инвалида коляску. И поплатился. С сообщением о краже в полицию на днях обратилась 34-летняя жительница Погарского района.

- По словам женщины, на ночь, как обычно, она оставила инвалидную коляску своей родственницы на лестничной площадке в подъезде, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А утром ее на привычном месте уже не оказалось.

Уже на следующий день полицейские задержали предполагаемого похитителя. Им оказался не раз судимый 56-летний местный житель.

- Подозреваемый признался, что планировал сдать коляску на металлолом, - уточнилив полиции. - Но не успел это сделать. Припрятанное в кустах похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

За кражу брянцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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