В Погарском районе местный житель украл у инвалида коляску

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-13T15:16:44+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет колонии

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Житель Погарского района не погнушался украсть у инвалида коляску. И поплатился. С сообщением о краже в полицию на днях обратилась 34-летняя жительница Погарского района.

- По словам женщины, на ночь, как обычно, она оставила инвалидную коляску своей родственницы на лестничной площадке в подъезде, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А утром ее на привычном месте уже не оказалось.

Уже на следующий день полицейские задержали предполагаемого похитителя. Им оказался не раз судимый 56-летний местный житель.

- Подозреваемый признался, что планировал сдать коляску на металлолом, - уточнилив полиции. - Но не успел это сделать. Припрятанное в кустах похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

За кражу брянцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU