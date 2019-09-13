2019-09-13T14:31:37+03:00
Общество

Глава администрации Сельцо ушел в отставку

Виктор Мамошин написал заявление об уходе по собственному желанию
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
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Глава администрации Сельцо ушел в отставку. Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске", Виктор Мамошин написал заявление об уходе по собственному желанию.

Виктор Мамошин родился 12 февраля 1956 года в Севске. В 1982 голу окончил Брянский институт транспортного машиностроения и в 1993 голу - Высшую юридическую школу МВД.

Работа на Брянском заводе технологического оборудования, затем - первым секретарем Володарского РК ВЛКСМ , инструктором промышленно-транспортного отдела РК КПСС Володарского района, директором ОАО «Агропромкомплект», заместителем главы администрации Володарского района заместителем начальника управления по работе с территориями и муниципальными образованиями администрации Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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