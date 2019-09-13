СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-13T14:00:48+03:00

Так на днях, разбирая вещи в квартире родителей на одном из стеллажей кладовой, мужчина обнаружил пистолет ТТ. Фото: Александр КОЦ

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С начала года брянцы сдали 51 пистолет и ружье, а также 915 патронов. Такие данные приводят в управлении Росгвардии по Брянской области.

Общая сумма вознаграждения, полученного за огнестрельное оружие, уже составила больше 650 тысяч рублей.

Так на днях, разбирая вещи в квартире родителей на одном из стеллажей кладовой, мужчина обнаружил пистолет ТТ. Находку он отнес в отделение полиции. Сейчас пистолет проходит экспертизу.

Кстати, за добровольную сдачу брянец получит положенное ему по закону вознаграждение - 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU