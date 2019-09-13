2019-09-13T13:27:47+03:00
Общество

14 сентября в Брянске пройдет субботник

Горожане выйдут на уборку в свой выходной
Мария Дедкова
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На субботник выйдут чиновники, сотрудники различных городских организаций и предприятий.На субботник выйдут чиновники, сотрудники различных городских организаций и предприятий.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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14 сентября в Брянске пройдет общегородской субботник.

Его участники будут убирать мусор с остановок, побелят деревья, обрежут кустарник, спилят сухостой. Особое внимание уделят уборке и благоустройству мест воинских захоронений, памятников воинской славы, истории и культуры, мест массового отдыха, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

На субботник выйдут чиновники, сотрудники различных городских организаций и предприятий. К слову, на уборку горожане пойдут в свой выходной. Так как выходной с 14 на 17 сентября не перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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