14 сентября в Брянске пройдет субботник

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-13T13:27:47+03:00

На субботник выйдут чиновники, сотрудники различных городских организаций и предприятий. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Горожане выйдут на уборку в свой выходной

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14 сентября в Брянске пройдет общегородской субботник.

Его участники будут убирать мусор с остановок, побелят деревья, обрежут кустарник, спилят сухостой. Особое внимание уделят уборке и благоустройству мест воинских захоронений, памятников воинской славы, истории и культуры, мест массового отдыха, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

На субботник выйдут чиновники, сотрудники различных городских организаций и предприятий. К слову, на уборку горожане пойдут в свой выходной. Так как выходной с 14 на 17 сентября не перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU