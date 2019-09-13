Брянский облсуд оставил в силе приговор Сергею Дзюбо
Брянский областной суд признал виновным в смертельном ДТП Сергея Дзюбо. Приговор Фокинского районного суда оставили без изменений.
- Сергей Дзюбо признан виновным в том, что в июне 2014 года, управляя автомобилем на скорости, превышающей установленное правилами ограничение, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со встречным автомобилем, - говорят в пресс-службе Брянского областного суда. - Автомобиль вошел в неуправляемый занос, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и сбил трех находившихся там пешеходов.
Фокинский районный суд дал виновнику смертельного ДТП шесть лет колонии-поселения и лишил его водительских прав на два года.
13 сентября Брянский областной суд признал законность этого решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU