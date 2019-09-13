В Брянской области женщины стали чаще совершать преступление

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-13T12:29:09+03:00

Правонарушения совершили 909 женщин. Это на 15,5% больше. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянской области заявили, что уровень преступности увеличился. К такому выводу пришла прокуратура.

Всего за восемь месяцев в регионе произошло 9761 преступление. Это на 0,8% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 12,4% и составило 2004.

Однако большую часть все же составляют преступления небольшой тяжести 46,8%, на преступления средней тяжести приходится 32,7%.

На улицах произошло 1737 преступлений, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Правонарушения совершили 909 женщин. Это на 15,5% больше.

На 5,6 % увеличилось количество преступлений, совершенных подростками.

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ИСТОЧНИК KP.RU