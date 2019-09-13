В Брянской области около 20% населенных пунктов определились с границами

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-13T11:00:36+03:00

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Сведения о более 500 границах брянских населенных пунктов внесли в Росреестр. Это около 20% от общего количества городов, сел и деревень Брянщины, сообщают Кадастровой палате по Брянской области.

- Наличие в реестре сведений о границах населенного пункта помогает эффективнее управлять земельными ресурсами и объектами недвижимости, планировать доходы бюджетов всех уровней в части налогообложения, стимулирует инвестиционные процессы и экономику региона, а также позволяет предотвратить земельные споры и нарушения в сфере земельных отношений - пояснила заместитель директора Кадастровой палаты по Брянской области Светлана Иванова.

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ИСТОЧНИК KP.RU