Житель Клинцов пойдет под суд за незаконную рыбалку
Причиненный ущерб нарушитель возместил
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Жителя Клинцов будут судить за незаконную ловлю рыбы сетями.
По версии следствия, в июле мужчина ловил рыбу в мелиоративном канале через который проходят миграционные пути рыб, идущих на нагул, нерест и зимовку.
Ущерб оценили в 16,8 тысячи рублей.
- Следует отметить, что причиненный ущерб был возмещен в полном объеме, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направили в Красногорский мировой суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU