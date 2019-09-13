Житель Клинцов пойдет под суд за незаконную рыбалку

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-13T10:33:03+03:00

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Жителя Клинцов будут судить за незаконную ловлю рыбы сетями.

По версии следствия, в июле мужчина ловил рыбу в мелиоративном канале через который проходят миграционные пути рыб, идущих на нагул, нерест и зимовку.

Ущерб оценили в 16,8 тысячи рублей.

- Следует отметить, что причиненный ущерб был возмещен в полном объеме, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направили в Красногорский мировой суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU