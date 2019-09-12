В Брянской области ищут пропавшую Нину Семинихину

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-12T17:27:35+03:00

Если вы видели или знаете, где находится Нина Ивановна, сообщите волонтерам или в полицию. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

О женщине ничего неизвестно с 9 сентября

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В Брянской области пропала 57-летняя Нина Семинихина. Женщина ушла в неизвестном направлении из дома в дубровской деревне Радичи, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшей: рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения и темные волосы.

Была одета в зеленую куртку с капюшоном,кофту в полоску, черные брюки. Обута - в черные туфли.

Если вы видели или знаете, где находится Нина Ивановна, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU