2019-09-12T17:17:49+03:00
Общество

В Брянской области на звание «Народного участкового» претендуют 26 полицейских

Стартовал первый этап конкурса
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В прошлом году брянский полицейский Сергей Кузюков стал "Народным участковым".В прошлом году брянский полицейский Сергей Кузюков стал "Народным участковым".Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:

В Брянской области на звание «Народного участкового» претендуют 26 полицейских. По всей России стартовал первый этап конкурса. Он продлится до 20 сентября. Во второй этап пройдут по одному участнику от каждого межмуниципального отдела МВД региона.

Второй этап начнется 7-го и закончится 16 октября. Победитель будет представлять Брянскую область на федеральном уровне, сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.

Онлайн-голосование заключительного этапа пройдет на сайте «Комсомольской правды». В финале будут участвовать по одному участнику от каждого региона России.

Напомним, в прошлом году «Народным участковым» стал брянский полицейский Сергей Кузюков из Севского района. Ему присвоили звание подполковника полиции и подарили автомобиль УАЗ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сети появилось видео падения столба на улице Авиационной в Брянске
В Брянске ограничат движение на переезде у станции «Мальцевская»
В Брянской области ищут пропавшую Нину Семинихину
В Брянске на улице Авиационной столб рухнул на машину
В Майском парке в Брянске обустраивают веревочный городок
В Новозыбкове на полигоне не сортировали отходы
В Брянск с гастролями приедет драматический театр из Мордовии
Под Брянском откроется военно-тактический полигон
В этом году работу получили 2,3 тысячи школьников
В Бежице у гаражей уберут свалки
Наставник «Динамо- Брянск» стал лучшим тренером месяца
В Суземском районе произошел лесной пожар
Историей одинокой матери из Карачевского района заинтересовался следственный комитет
Брянская велогонщица выиграла очередной этап кубка России
В Брянске пройдет митинг в память о жертвах Великой Отечественной войны
28-летний брянец избил на улице надоедливого знакомого