СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-12T17:17:49+03:00

В прошлом году брянский полицейский Сергей Кузюков стал "Народным участковым". Фото: Мария Дедкова

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В Брянской области на звание «Народного участкового» претендуют 26 полицейских. По всей России стартовал первый этап конкурса. Он продлится до 20 сентября. Во второй этап пройдут по одному участнику от каждого межмуниципального отдела МВД региона.

Второй этап начнется 7-го и закончится 16 октября. Победитель будет представлять Брянскую область на федеральном уровне, сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.

Онлайн-голосование заключительного этапа пройдет на сайте «Комсомольской правды». В финале будут участвовать по одному участнику от каждого региона России.

Напомним, в прошлом году «Народным участковым» стал брянский полицейский Сергей Кузюков из Севского района. Ему присвоили звание подполковника полиции и подарили автомобиль УАЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU