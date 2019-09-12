В этом году работу получили 2,3 тысячи школьников

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-12T14:20:46+03:00

Молодежь занималась уборкой помещений, благоустройством улиц, памятников, работала вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ребята трудились в свободное от учебы время

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В этом году работу получили 2,3 тысячи ребят до 18 лет. Юноши и девушки трудились в свободное от учебы время.

В этом году на трудоустройство подростков потратили 10,8 миллиона рублей. Финансирование проходило за счет средств муниципальных бюджетов и собственных средств работодателей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ребята трудились в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и библиотеке.

Молодежь занималась уборкой помещений, благоустройством улиц, памятников, работала вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами.

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ИСТОЧНИК KP.RU