В этом году работу получили 2,3 тысячи школьников
В этом году работу получили 2,3 тысячи ребят до 18 лет. Юноши и девушки трудились в свободное от учебы время.
В этом году на трудоустройство подростков потратили 10,8 миллиона рублей. Финансирование проходило за счет средств муниципальных бюджетов и собственных средств работодателей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Ребята трудились в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и библиотеке.
Молодежь занималась уборкой помещений, благоустройством улиц, памятников, работала вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами.
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ИСТОЧНИК KP.RU