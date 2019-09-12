2019-09-12T14:20:46+03:00
Общество

В этом году работу получили 2,3 тысячи школьников

Ребята трудились в свободное от учебы время
Мария Дедкова
Поделиться:
Молодежь занималась уборкой помещений, благоустройством улиц, памятников, работала вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами.Молодежь занималась уборкой помещений, благоустройством улиц, памятников, работала вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В этом году работу получили 2,3 тысячи ребят до 18 лет. Юноши и девушки трудились в свободное от учебы время.

В этом году на трудоустройство подростков потратили 10,8 миллиона рублей. Финансирование проходило за счет средств муниципальных бюджетов и собственных средств работодателей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ребята трудились в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и библиотеке.

Молодежь занималась уборкой помещений, благоустройством улиц, памятников, работала вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24