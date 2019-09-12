В Бежице у гаражей уберут свалки
Такое решение принял суд, куда обратилась прокуратура
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В Бежицком районе Брянска по решению суда уберут свалки у гаражей.
Нарушения нашла прокуратура во время проверки. Вблизи гаражного общества «7/5» обнаружили сучки деревьев, автомобильные шины, полиэтиленовая тара и другой мусор, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Прокурор обратился в суд с требованием к чиновникам убрать свалки.
Суд встал на сторону надзорного ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU