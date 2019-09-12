В Суземском районе произошел лесной пожар
Оказалось, загорелась подстилка
В Погощинское лесничество выехали "Лесопожарная служба" и местный пожарно-спасательный гарнизон.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:
В Суземском районе рано утром в четверг, 12 сентября, загорелся лес. Об этом сообщили оперативному дежурному МЧС.
В Погощинское лесничество выехали "Лесопожарная служба" и местный пожарно-спасательный гарнизон.
- Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего населенного пункта – семь километров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, горит лесная подстилка на площади 0,2 гектара.
В 8.40 огонь локализовали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU