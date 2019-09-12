В Суземском районе произошел лесной пожар

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-12T12:48:22+03:00

В Погощинское лесничество выехали "Лесопожарная служба" и местный пожарно-спасательный гарнизон. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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В Суземском районе рано утром в четверг, 12 сентября, загорелся лес. Об этом сообщили оперативному дежурному МЧС.

В Погощинское лесничество выехали "Лесопожарная служба" и местный пожарно-спасательный гарнизон.

- Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего населенного пункта – семь километров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, горит лесная подстилка на площади 0,2 гектара.

В 8.40 огонь локализовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU