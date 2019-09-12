В Брянске пройдет митинг в память о жертвах Великой Отечественной войны
Его проведут в урочище «Лесные сараи» 12 сентября
Участники митинга почтут память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания, возложением цветов к памятнику и запуском воздушных шаров.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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12 сентября в Брянске проведут митинг памяти. Он будет посвящен жертвам Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
В 11.00 в урочище «Лесные сараи» приедут ветераны, юнармейцы, школьники, представители общественных организаций, Брянской епархии, жители и гости Брянска.
Участники митинга почтут память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания, возложением цветов к памятнику и запуском воздушных шаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU