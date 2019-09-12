2019-09-12T10:43:43+03:00
Происшествия

В Брянске таксист врезался в легковушку и забор

Травмы получила пассажирка
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Фокинском районе Брянска таксист врезался в ВАЗ-21124 и протаранил металлический забор на разделительной полосе. Травмы получила пассажирка иномарки.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале одиннадцатого вечера в среду, 11 сентября, на проспекте Московском, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 39-летний водитель «Киа Рио» ехал со стороны улицы Менжинского в сторону улицы Дзержинского. При развороте он столкнулся с легковушкой, которой управлял 31-летний автомобилист. Он двигался от улицы Белорусской в сторону Менжинского.

33-летняя пассажирка такси ушибла голову. Ее отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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